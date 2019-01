Saint-Gobain (Courbevoie, 92) a finalisé l’acquisition de SIG RoofSpace Solutions (RoofSpace) au Royaume-Uni. Cette acquisition complète le portefeuille de produits du Groupe dans ce pays et y accélère son développement sur le marché de la préfabrication où il est déjà présent avec les fermes de toits de Pasquill, les maisons à ossature bois de Scotframe et les systèmes en charpente métallique de Saint-Gobain. Fondée en 2008 et basée dans les Midlands, la société RoofSpace a généré un CA d’environ 20M€ en 2017. Elle conçoit, fabrique et installe sur l’ensemble du Royaume-Uni des systèmes clés en main de panneaux pour toitures et combles. Cette acquisition permet à Saint-Gobain de renforcer sa position dans les solutions préfabriquées destinées au marché de la construction, en ligne avec sa stratégie.