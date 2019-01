La start-up Les 3 Pinardiers (Bordeaux, 33 - une dizaine de collab.) veut révolutionner le métier de caviste en proposant des sélections de vins français et étrangers à prix raisonnables pour particuliers et restaurateurs et livrés en moins de 30min. La société est en cours de levée de fonds pour rassembler 150K€ sur la plateforme Tudigo. Objectifs : développer son audience, ouvrir 6 nouveaux bars à vin entre 2019 et 2021 et se développer dans de nouvelles métropoles françaises.