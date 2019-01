Leader européen de l'informatique pour l'agriculture, la viticulture et la profession comptable, Isagri (1.600 salariés) lance une nouvelle campagne de recrutement pour des postes basés au siège à Beauvais (60), mais aussi dans toute la France. Pour accompagner sa croissance annuelle de 10%, l'entreprise beauvaisienne prévoit la création de 150 emplois au cours des 12 prochains mois. Pour ces postes en CDI, ISAGRI recherche prioritairement une soixantaine de commerciaux : 8 postes en Occitanie, 8 en région Grand-Est, 8 en région Pays de la Loire, 5 en Nouvelle Aquitaine, 5 en Bretagne, 5 en Normandie, 7 dans les Hauts-de-France, 6 pour les régions Auvergne et Centre, 5 pour les régions Rhône-Alpes et PACA et 4 en région Bourgogne. Pour son siège de Beauvais, Isagri recherche également 40 développeurs informatique, 40 chargés de relation client et une dizaine de postes d'appui (communication, marketing, recrutement, etc.).