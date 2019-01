Basée à Boufferé (85), Clean Cells (80 collaborateurs ; 8M€ de CA 2018) est une société de services biopharmaceutiques spécialisée dans la sécurité biologique des produits biopharmaceutiques et dans la production de banques cellulaires et virales. Elle annonce avoir finalisé un accord pour faire entrer ArchiMed à son capital comme actionnaire majoritaire. ArchiMed, premier groupe d’investissement indépendant spécialisé dans les PME du secteur de la Santé en Europe, succède à certains actionnaires familiaux et historiques, dont T.O.D. Finances et Sodero Gestion qui ont fait confiance aux trois fondateurs depuis 15 ans. Clean Cells va s'attacher à renforcer son positionnement en sécurité biologique et production de banques cellulaires et virales au niveau international. Elle développera également l’activité CDMO en phagothérapie. Un nouveau site de production pharmaceutique sera opérationnel en 2020 afin de répondre aux nombreux projets à venir.