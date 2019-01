Le spécialiste du pneumatique Michelin (Clermont-Ferrand, 63) a conclu l'acquisition de Camso, basé au Québec (Canada), après obtention de la totalité des autorisations requises pour cette opération. Le montant payé par le Groupe pour cette acquisition est de 1,36Md$. Camso conçoit, fabrique et distribue des solutions de mobilité hors-route. En s'associant à Camso, Michelin va former le leader mondial sur les marchés hors-route dont la direction sera localisée à Magog au Québec, bénéficiant ainsi de l'expertise du management de Camso et de la présence au Canada de longue date du groupe Michelin, à Laval au Québec et en Nouvelle-Ecosse.