Verescence (siège France à Puteaux, 92, présent à Mers-les-Bains et Abbeville, 80, ainsi qu'à Écouché, 61), leader mondial du flaconnage en verre pour les industries de la parfumerie et de la cosmétique, a annoncé que Stirling Square Capital Partners est entré en négociations exclusives pour acquérir la totalité de la participation des fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. dans Verescence. "L'arrivée potentielle de Stirling Square Capital Partners en tant que nouvel actionnaire est en ligne avec notre feuille de route stratégique, en particulier l'accompagnement dans le déploiement de notre plan de transformation et d'investissement et l'expertise pour saisir de nouvelle opportunités de croissance", détaille Thomas Riou, président de Verescence.