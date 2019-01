Leader mondial des pièces et modules de carrosserie et des systèmes à carburant pour l'automobile, Plastic Omnium (Lyon, 69) a finalisé un placement privé de droit allemand (Schuldscheindarlehen) de 300M€. Celui-ci est d'une maturité de 7 ans. Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance rentable et indépendante. Il viendra conforter la structure des financements du groupe, en allongeant la maturité de sa dette et en diversifiant ses sources.