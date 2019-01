Le fabricant de lubrifiants Mecacyl, basé à Cestas (33), annonce le rachat de la marque française DABS (siège sur la même commune), spécialisée dans les additifs et les produits d’entretien des moteurs thermiques pour tous véhicules. Cette opération permet à Mecacyl de compléter son offre pour l'entretien et la protection mécanique des véhicules grâce à la gamme d'additifs de nettoyage et de pré-vidange de DABS. Par ailleurs, Mecacyl rappelle ses intentions de développement à l'international.