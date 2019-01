Elis (Saint-Cloud , 92), groupe de blanchisserie industrielle, a fait l'acquisition de 100% du danois A-Vask A/S (8M€ de CA 2017). Xavier Martiré, le président du directoire d'Elis, précise que "l'acquisition de A-Vask A/S permet à Elis de compléter son portefeuille clients dans l'hôtellerie et le secteur public et de renforcer sa position au Danemark." Il ajoute : "L'accompagnement des deux actionnaires permettra de faciliter l'intégration de la société au sein du groupe et de transférer les bonnes pratiques."