NXP Semiconductors (Eindhoven, Pays-Bas), leader dans les technologies pour les nouvelles générations de véhicules, annonce un nouveau partenariat stratégique avec Kalray (Montbonnot-Saint-Martin, 38), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents. Ce partenariat vise à combiner le portfolio de solutions avancées et sécurisées d'aide à la conduite de NXP avec les processeurs MPPA® intelligents et de haute performance de Kalray. L'objectif de cette coopération est de répondre à la demande croissante pour les véhicules autonomes et d'apporter une solution aux défis de sécurité rencontrés par les solutions expérimentales actuelles.