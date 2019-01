Forte d’une croissance soutenue avec près de 1.500 clients, Cèdre (Argenteuil, 95), qui propose des services de tri et de collecte aux entreprises, prend part au capital de Smart & Green (Paris, 75), start-up spécialisée dans la fabrication d’allume-feux et de bûches végétales à partir de marc de café recyclé. Cèdre conforte ainsi sa volonté de s’engager davantage dans la valorisation de déchets. "En tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire depuis plus de 10 ans, il était naturel pour Cèdre d’étendre son activité en se rapprochant d’une entreprise comme Smart & Green qui recycle pour une production 100% végétale et 100% naturelle. L’activité de collecte de déchets de Cèdre viendra soutenir le développement de Smart & Green", explique Jérôme Boillot, directeur général de Cèdre.