Le concessionnaire DBF Automobiles, basé à Artigues-près-Bordeaux (33 - 314M€ de CA - 470 salariés), commercialise des véhicules Volkswagen en France et compte 11 sites dans le Grand Sud-Ouest. Le groupe entend accélérer sa croissance via une nouvelle offre de véhicules d'occasion en ligne (Carzen), le développement des services automobiles aux professionnels et des acquisitions. Pour ce faire, il lève des fonds en accueillant CM-CIC à son capital.