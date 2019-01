L’EPA Paris-Saclay (Orsay, 91) publie un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin de l’accompagner dans la définition et la mise en œuvre d’un plan d’actions en matière d’urbanisme transitoire au sein du territoire de l’OIN (opération d’intérêt national) Paris-Saclay. L’EPA Paris-Saclay souhaite mettre en place une stratégie d’urbanisme éphémère à l’échelle du cluster et sur le temps long en collaboration étroite avec les collectivités et partenaires locaux. Un certain nombre de sites ont d’ores et déjà été pré-identifiés comme des lieux potentiels d'urbanisme transitoire que l’assistant à maitrise d’ouvrage choisi pourra compléter : - L’ancien restaurant d’entreprises Thalès à Corbeville (91) ; - Une maison située au n°3 de la rue Nicolas Appert sur le Quartier du Moulon à Orsay (91) ; - Le(s) bâtiment(s) libéré(s) sur le campus de l’Université Paris-Sud à Bures-sur-Yvette (91) ; - La halle Freyssinet à Trappes (78) ; - La halle Renzo Piano à Guyancourt (78). Date limite de réception des candidatures : vendredi 8 février 2019 à 12h. Le calendrier prévu est le suivant : - Fin mars 2019 : Choix de l’AMO et démarrage de la mission ; - Avril – Juin 2019 : Définition d’une stratégie à l’échelle du cluster Paris-Saclay et sélection des sites retenus pour la première phase de l’appel à projets ; - Septembre 2019 : Lancement du premier appel à projets multisites ; - Fin 2019 : Désignation des projets et opérateurs lauréats ; - 1er semestre 2020 : Ouverture des premiers sites ; - Mi-2020 : Lancement du second appel à projets multisites.