Le groupe d'aéronautique et de défense Safran (Paris, 75) nomme, à compter du 1er janvier 2019, Bruno Bergoend en tant que directeur programmes Airbus et ATR et en tant que directeur des relations institutionnelles en Occitanie. Il succède à André Guiraud et rapporte à Stéphane Abrial, directeur groupe international et relations institutionnelles. Il sera également secondé par Peter Detjen.