Cynbiose SAS (Marcy-l'Etoile, 69) et Motac Neurosciences Ltd, deux sociétés de services et d'innovation dans l'évaluation préclinique de thérapeutiques biomédicales, s'associent afin de proposer une offre commerciale globale d'études exploratoires de pharmacocinétique et de pharmacologie et annoncent le co-développement de modèles propriétaires dans le domaine des maladies métaboliques. "Cet accord offre à Cynbiose la possibilité de déployer des études dans les locaux spécialisés de Motac situés à Pékin (Chine), répondant aux normes européennes et localisés près d'élevages agréés. A côté du développement de futurs locaux en région Auvergne-Rhône-Alpes, prévus pour 2020, nous assurons ainsi à nos clients notre capacité à long terme de réaliser des études pertinentes sur le PNH dans des conditions réglementaires et éthiques reconnues", indique Hugues Contamin, le Ceo de Cynbiose.