Gecina (Paris, 75) a procédé à plusieurs nominations : - Cyril Mescheriakoff, qui a rejoint Gecina le 2 janvier 2019 en qualité de directeur exécutif des risques et de l'audit interne. Membre du comité exécutif, il est rattaché à Méka Brunel, directrice générale ; - Sabine Hillenmeyer a rejoint également Gecina le 2 janvier 2019 en qualité de directrice innovation. Membre du comité de direction, elle est rattachée à Sabine Desnault, directrice exécutive R&D, innovation et RSE ; Cette nouvelle nomination vient renforcer l’organisation de la direction R&D, Innovation et RSE dirigée par Sabine DESNAULT, avec la création du pôle Innovation - sous la responsabilité de Sabine Hillenmeyer - et du pôle RSE confié à Nicolas Jandot. Responsable de projets RSE depuis 2017 ; - Nicolas Jandot devient ainsi directeur RSE et rejoint également le comité de direction du groupe.