Assystem Technologies (Montigny-le-Bretonneux, 78), partenaire de référence en ingénierie, qualité et solutions digitales, et l'Américain TIBCO Software, leader global de l’intégration, de l’analyse de données et de l’API Management, unissent leurs expertises respectives pour proposer aux acteurs industriels des solutions analytiques intégrées et sur-mesure, répondant aux spécificités de leurs secteurs et à leurs besoins opérationnels. "Ensemble, nous accompagnons la transition des acteurs industriels vers l’IA en les rendant autonomes dans le traitement de leurs données. Nous offrons des solutions technologiques et une capacité de diagnostic pleinement adaptées à leurs besoins opérationnels", commente David Renaud, Head of Data Sciences chez Assystem Technologies.