L'association Dahlir (Le Puy-en-Velay, 43 - 19 salariés), dédiée à l'accès à la culture et aux loisirs pour les personnes handicapées et vulnérables, a choisi l'offre Zen d'Eurécia (Castanet-Tolosan, 31). Cette dernière édite des solutions RH. Le Dahlir, qui est aujourd'hui présent dans le Cantal, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et la Loire, ambitionne l'ouverture de deux antennes dans les Hautes-Alpes (05) et dans l'Ain (01) en 2019. De nouveaux recrutements devraient suivre et elle entend continuer sa collaboration avec Eurécia lors de l'étoffement de ses effectifs.