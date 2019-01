Bombardier, chef de file de la technologie du rail, s’est lancé dans une démarche de certification pour faire reconnaître son savoir-faire et la production française de ses trains Francilien et OMNEO/Regio 2N, qui sont conçus et fabriqués sur le site de Crespin (59). Yves Jego, président-fondateur de la certification Origine France Garantie, a remis cette dernière à Laurent Bouyer, président de Bombardier Transport France, lors d'un événement organisé à Paris (75) le 14 janvier 2019.