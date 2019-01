Dic Technology (Denain, 59 - CA : 7M€), un leader français des installations de soudure robotisées dans l’automobile, a été cédé au groupe Baron (Calais, 62), acteur incontournable dans la conception et fabrication de machines spéciales et de lignes de production sur-mesure clés en main notamment pour les secteurs de l’aéronautique, la pharmacie, le luxe et l’automobile. Christian Saleix, qui reste aux commandes de Dic Technology, a missionné Nord Transmission afin de lui trouver un partenaire industriel qui permette à l’entreprise de gravir une marche supplémentaire dans son développement. Ainsi Dic Technology, pourra dès 2019 répondre à de plus gros marchés et réaliser une croissance à deux chiffres.