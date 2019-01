Marbotic (siège à Bègles, 33 - 10 salariés) conçoit et fabrique des jouets connectés et éducatifs alliant le bois aux tablettes tactiles. Alors qu'elle vient de lancer un produit en exclusivité avec les Apple Stores à l'international, la société bordelaise boucle un tour de table de 2M€ visant à développer son export. Elle réalise déjà 97% de son CA hors de France. La société va recruter 4 personnes pour accompagner sa croissance. "Cette croissance sera portée en 2019 par de nouveaux produits et de nouveaux partenariats en cours de discussion à la fois sur le marché de l'éducation et sur le marché du jouet connecté", annonce Mathilde Serres, chargée d'affaires chez Turenne Capital, partenaire financier de la société.