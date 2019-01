Le groupe LFB (Les Ulis, 91), groupe pharmaceutique spécialisé dans les médicaments issus du vivant, détenu par l’Etat français, est entré en négociations exclusives avec le groupe Novartis (Rueil-Malmaison, 92), en vue de lui céder CellforCure (Les Ulis), société française spécialisée dans la fabrication pour tiers de produits de thérapies cellulaire et génique. Ce projet d’opération, qui demeure soumis à certaines conditions, fait suite à une collaboration lancée en juillet 2018 entre Novartis et CellforCure pour la production des traitements anticancéreux innovants appelés CAR-T, notamment le traitement Kymriah, sur le site de bioproduction de CellforCure situé aux Ulis, l’une des premières et des plus importantes plateformes industrielles en Europe pour la production de médicaments de thérapie cellulaire et génique.