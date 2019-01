Viareport (Paris, 75), spécialiste français des applications de reporting financier et de consolidation dans le Cloud à destination des ETI et des experts-comptables, poursuit son expansion en intégrant son nouveau siège à Paris (75) et en ouvrant une quinzaine de postes sur les douze prochains mois. Parmi eux : - Chef de projets ; - Consultant avant-vente ; - Manager Support ; - Administrateur technique SaaS ; - Manager Consolidation / reporting ; - Ingénieur d’affaires.