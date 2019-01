Créée en 2016 au sein d'EuraTechnologies (59), Sencrop est une start-up de l'AgTech centrée sur la donnée, qui conçoit et commercialise des objets connectés et des logiciels de collecte, de restitution et de gestion de données agricoles en temps réel, au service d'une agriculture de précision, à la fois plus efficace et respectueuse des écosystèmes. Deux ans après une première levée de fonds en amorçage, l'entreprise boucle un nouveau tour de financement de 10M$ mené par Bpifrance via le fonds Ecotechnologies dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. NCI Waterstart, Nord Capital Partenaires et The Yield Lab, un fonds AgTech nord-américain et ses actionnaires historiques, Demeter et Breega Capital, ont également participé à la levée de fonds. Avec ces fonds, Sencrop va pouvoir accélérer son développement international et étendre son réseau de stations et sa communauté grâce à l'entrée à son capital de The Yield Lab qui lui donnera accès à ses réseaux internationaux, tant en Europe, en Asie, en Amérique latine qu’aux Etats-Unis. Dans un secteur agricole qui se digitalise massivement, Sencrop entend également renforcer son expertise sur l’analyse des données pour continuer à développer des solutions qui correspondent aux besoins des acteurs d’un monde agricole en pleine transformation.