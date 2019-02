Le groupe Maltem (Neuilly-sur-Seine, 92), écosystème spécialisé dans l’accompagnement de ses clients (grands groupes, start-up, ONG et associations) pour leur transformation dans la révolution du digital et de l’innovation durable, annonce une nouvelle campagne de recrutement sur toutes ses implantations : France et Benelux, mais aussi Asie du sud-est et du Pacifique (Hong Kong, Singapour, Kuala Lumpur), Sydney), Afrique (Casablanca, Antananarivo) et Amérique du nord (New York, Montréal). Ce sont plus de 500 postes qui sont à pourvoir pour des "digital change makers".