Orange (Paris, 75) et Groupama (Paris) ont signé un accord visant la création d’une société commune dénommée Protectline (Paris), opérant sur le secteur de la télésurveillance des biens. Ce partenariat permettra à Groupama de renforcer son activité existante dans ce métier et à Orange de devenir un acteur à part entière sur ce marché, franchissant une nouvelle étape dans sa stratégie d’opérateur multi-services. Protectline est détenue par Orange à hauteur de 51% et par Groupama à hauteur de 49%. Elle est présidée par Christian Bombrun (président du conseil d’administration), et dirigée par Benjamin Pourquié (président exécutif) et Jean-Daniel Guedj (directeur général). Orange lancera au printemps 2019 ses offres de télésurveillance de biens à destination de ses clients fixes et mobiles grand public en France. Orange ambitionne de prendre une position forte sur ce marché, en s’appuyant sur sa base d’abonnés, sa marque, son réseau de distribution physique et digital et l’expertise de Protectline.