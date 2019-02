Energisme (Boulogne-Billancourt, 92), spécialisée dans la gestion de l’énergie, a réalisé un nouveau tour de table de 5M€ auprès de ses investisseurs historiques et de spécialistes français, allemands, italiens, espagnols et britanniques du marché de l’énergie. Avec sa précédente levée de fonds en mars 2018 de 6M€ (cf. FE 28/03/2018), la société totalise à ce jour 11M€ levés. Ce financement permettra d’accélérer le développement technologique de la plateforme, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la blockchain, et sera suivie d’une levée plus conséquente d’ici la fin du premier semestre 2019. Après l’Italie et l’Espagne, Energisme ouvrira ses bureaux en Allemagne et au Royaume-Uni dans les prochaines semaines et conforte ainsi son déploiement européen. Cette ambition européenne est confortée par la nomination d’Ingmar Wilhelm comme président du conseil d’administration d’Energisme. Ingmar Wilhelm, expert reconnu sur le marché européen de l’énergie a précédemment exercé les fonctions de chairman et CEO de RTR Capital à Rome, managing director de Terra Firma à Londres, Executive vice president marketing & sales d’ENEL puis de Enel Green Power à Rome, senior manager de E.ON à Düsseldorf. Il conserve ses fonctions de chairman d'Agatos, groupe industriel dédié aux énergies renouvelables et coté à la Bourse de Milan.