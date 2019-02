Qape (Toucy, 89) se présente comme une start-up de l’AssurTech qui propose des produits d’assurance au meilleur rapport garanties/tarif possible et des services disruptifs de comparatif intelligent s'appuyant sur des technologies d’Intelligence Artificielle et de Big Data. L'entreprise, qui a conçu et distribue la mutuelle santé Kovers, vient de réaliser avec succès un premier tour de table de 2M€ auprès de Capinnovest du Groupe Siparex, de BDR IT du Groupe BPCE (Banque Populaire Caisse d’Epargne), de Business angels et de la BPI.. Cette opération doit lui permettre de poursuivre sa stratégie de croissance, d'accélérer l’acquisition d’assurés de Kovers et de lancer à grande échelle la commercialisation de ses innovations.