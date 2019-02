Spartan Military and Law Enforcement, division militaire du groupe mondial du tir de loisir Cybergun (Suresnes, 92 ; 30M€ de CA), annonce la signature d'un contrat de conseil avec un grand manufacturier d'armes pour le soutien, dans le cadre de l'appel d'offres qui devrait être publié dans les semaines à venir et qui vise à remplacer toutes les armes de poing de l'Armée française. Fort de sa parfaite connaissance du marché français de la défense, Spartan Military and Law Enforcement, pilotée par le général Emmanuel Maurin, aura en charge l'accompagnement de ce manufacturier d'armes et de son distributeur français pour l'obtention du marché. Ce dossier sera piloté par le général Emmanuel Maurin et le général Jacques Aragones, qui vient récemment de rejoindre le groupe.