Arts Energy, basé à Nersac (16 - 270 salariés - CA 2017 : 38M€, dont 70€ à l'export), fabrique des solutions de stockage de l'énergie. Il vient de créer une co-entreprise avec Amigo Tec, spécialiste de l'assemblage de batteries implanté aux États-Unis et au Mexique. Arts Energy entend dynamiser son développement en Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique), sur des marchés professionnels, à mesure d'une croissance de 10% par an. Alors qu'Arts Energy réalise déjà 12% de son CA en Amérique, il entend porter ce chiffre à 15% à l'horizon 2024.