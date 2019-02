DBT (Brebières, 62), spécialiste de la distribution et du comptage électrique via sa filiale DBT Ingénierie, vient de remporter un contrat majeur avec la Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz (STEG). La commande totalise 560 blocs de mesure triphasés (microblocs) et 4.200 transformateurs de mesure monophasés (gamme CR), répartie en 8 lots pour un montant total de 1,3M€.