La RATP (Paris, 75), représentée par Isabelle Bellanger, directrice de l’agence territoriale 94, et Pôle emploi, représenté par Jean-Philippe Delcourt, directeur territorial du 94, ont signé le 16 janvier 2019 au Centre bus de Thiais (94) une convention afin de réaffirmer et de renforcer leurs actions communes en faveur de l’emploi dans le Val-de-Marne. Cette convention, d’une durée d’un an renouvelable, permettra de pérenniser les synergies existantes entre deux acteurs aux intérêts communs, et alors que la RATP doit cette année encore réaliser plus de 3.000 recrutements. Au-delà des actions déjà mises en œuvre depuis plusieurs années dans le cadre d’une convention régionale, et du partenariat territorial fortement engagé, cette convention vise à amplifier les actions en direction des demandeurs d’emploi.