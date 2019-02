Le Groupe Casino (Saint-Etienne, 42) a signé un accord avec des fonds gérés par Fortress en vue de la cession de 26 murs d'hypermarchés et supermarchés valorisés 501M€, dont 392M€ seront perçus au premier semestre 2019. Cet accord prévoit la cession au 1er semestre 2019 de 13 Géant Casino, 3 Hyper Casino et 10 Supermarchés Casino. Le groupe Casino sera également associé à la création de valeur de cette opération via une participation dans la société constituée par des fonds gérés par Fortress pour acquérir le portefeuille afin de le valoriser et le céder sur le marché dans les meilleures conditions.