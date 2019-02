Metron (Paris, 75), entreprise technologique d'intelligence énergétique pour l'industrie, nomme David Bardina au poste de directeur général adjoint. Il vient renforcer l'équipe de direction pour accélérer le développement de l'entreprise sur le marché européen et mobilisera son expertise stratégique pour accompagner les grands comptes industriels dans leur transition énergétique et digitale. En complément de sa nouvelle fonction, David Bardina conserve une fonction de senior advisor chez Enea et de membre du conseil de surveillance d'Allice (Alliance Industrielle pour la Compétitivité et l'Efficacité Energétique) dont Enea est un des membres fondateurs.