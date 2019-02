Héritier de plus d'un siècle de savoir-faire français du camion, Renault Trucks (Saint-Priest, 69) annonce la construction d'un nouveau centre R&D éco-responsable, à Lyon Saint-Priest. Il s'étendra sur 11.300m² et ouvrira ses portes au premier semestre 2021. La première pierre sera posée courant de l'été 2019. Ce centre R&D s'inscrit au coeur d'un programme immobilier ambitieux de 5 ans, initié par Renault Trucks et le groupe Volvo, afin de préparer la marque aux nouvelles innovations et de réunir, dans des conditions optimales, l'ensemble des expertises métier. Le centre réunira plus de 1.000 experts (sur les 1.400 ingénieurs que compte le site de Lyon). Le bâtiment sera réalisé par le cabinet Archigroup (Limonest, 69), adossé à un expert en développement durable (Etamine).