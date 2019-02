Le groupe Vicat (Courbevoie, 92 ; 8.000 collab. ; 2,563Mds€ de CA 2017) a conclu un accord d’acquisition avec les actionnaires de la société Ciplan (Cimento do Planalto). Vicat détient désormais une participation majoritaire de 64,74% du capital de la société. Cette opération s’est réalisée sous la forme d’une augmentation de capital réservée de 295M€ qui permettra de rembourser l’essentiel de la dette actuelle de la société Ciplan. Vicat a financé cette acquisition par de la dette. Ciplan exploite une cimenterie à proximité de Brasilia, d’une capacité de production annuelle de 3,2 millions de tonnes de ciment. La Société dispose par ailleurs d’un réseau de 9 centrales de béton prêt à l’emploi et de 5 carrières dont deux de granulats. Avec cette acquisition, Vicat poursuit sa stratégie de croissance externe sélective et de diversification géographique, en s’implantant sur un nouveau marché émergent bénéficiant d’un fort potentiel de croissance.