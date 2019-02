L'Américain Narvar, acteur majeur de l'engagement client sur intern acquiert Kronos Care, une start-up basée à Paris (75) et permettant aux e-commerçants et aux marques de fidéliser leurs clients en améliorant le suivi et la communication après l’achat. La start-up poursuivra ses activités au sein de l'équipe Europe du Sud de Narvar. Cette acquisition intervient dans un contexte d’investissement croissant de Narvar sur le marché de l'expérience client post-achat, en Europe particulièrement et dans le monde en général. Toute l'équipe de Kronos Care rejoindra celle de Narvar pour l'Europe du Sud au sein des effectifs parisiens. Les clients de Kronos Care continueront à utiliser la plateforme existante jusqu'à ce que la transition soit terminée.