Acteur reconnu du travail temporaire, du recrutement, de la formation et du portage salarial/mobilité professionnelle dédié aux PME, le groupe Mare Nostrum (Grenoble, 38) annonce l'enregistrement de son document de base auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) concernant son projet d'introduction en Bourse. "Notre plan de développement est ambitieux, à l'image de la forte croissance que nous avons déjà su réaliser. En entrant en Bourse, nous formons le projet de créer l'acteur incontournable des Ressources Humaines pour les PME", indique Nicolas Cuynat, le Pdg. Cette opération va doter Mare Nostrum des moyens nécessaires pour intensifier son développement et le déploiement de nouvelles offres. Il prévoit d'étendre son expertise en travail temporaire à de nouveaux secteurs et de renforcer son sourcing à l'international avec l'ouverture de nouveaux pays (Espagne, pays de l'Est...). Par ailleurs, le Groupe prévoit d'intensifier sa croissance externe.