Le Groupe Duval (Boulogne-Billancourt, 92 ; 700M€ de CA ; 3.000 collab.) a pris une participation de 20% au capital de la société Africa Global Recycling (AGR). Créée en 2013 à Lomé au Togo, AGR, entreprise de référence de l'économie verte et de la valorisation des déchets en Afrique subsaharienne, met le déchet au cœur d'un nouveau modèle économique et de l'innovation sociale sur le continent. AGR trie et commercialise des déchets en vue de leur transformation. Cette prise de participation illustre la volonté du Groupe Duval de renforcer sa position d'acteur-clé de la valorisation du continent Africain.