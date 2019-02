Catherine Guillouard, PDG du groupe RATP (Paris, 75), a signé avec Philippe Zivkovic et Guillaume Poitrinal, co-fondateurs de Woodeum (Paris), un partenariat visant à développer conjointement des opérations immobilières sur 5 sites RATP dans Paris et en 1ère couronne, qui présentent des contraintes spécifiques aux infrastructures des transports en communs, sans impacter leurs activités. Ces sites représentant un potentiel de 70.000m² nécessitent de mettre au point des techniques spécifiques. Woodeum et sa filiale WO2 développent des techniques innovantes de construction en milieu contraint basées sur l’utilisation du bois massif.