La Société du Grand Paris (Saint-Denis, 93) a attribué le premier des trois marchés de génie civil de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express au groupement d’entreprises européennes "Avenir" constitué de : Demathieu Bard Construction (mandataire ; Montigny-les-Metz, 57), Impresa Pizzarotti & C. S.P.A., ImpleniaFrance SA, Implenia Suisse SA, Implenia Spezialtiefbau GmbH, BAM Contractors, GALERE, Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (cotraitants). Ce marché d’un montant de 439,4M€ HT concerne les travaux du lot 1 de la ligne 17 Nord entre l’ouvrage d’entonnement Est de la ligne 17 Sud, situé sur la commune du Bourget (93), et le site du Triangle de Gonesse sur la commune de Gonesse (95). Les travaux intègrent la réalisation : - du génie civil des gares Le Bourget Aéroport et Triangle de Gonesse ; - d’un tunnel foré au tunnelier sur une longueur totale d’environ 6 km ; - du génie civil d’une tranchée couverte et d’une tranchée ouverte ; - du génie civil de 7 ouvrages annexes. La mise en service de ce tronçon est prévue en 2024 pour la gare du Bourget Aéroport et à l’horizon 2027 pour la gare Triangle de Gonesse.