La jeune pousse Green Big (siège à Rouen - 76) vient de finaliser son premier tour de table auprès de 4 investisseurs normands : Normandie Participations, Crédit Agricole en Normandie, NFactory et Alterval. Cette première tranche d'1M€ va permettre à la startup d'industrialiser la fabrication de la première série de b:bot, sa solution révolutionnaire de collecte et de recyclage des bouteilles plastique, et de finaliser la plateforme digitale destinée à l'incitation sociale et solidaire pour tous. Cette levée de capitaux suit un premier investissement de 700K€ réalisé par les fondateurs et 3 investisseurs privés, et doit être complétée par un financement de 500K€, en cours d’attribution avec la direction régionale de la BPI. "b:bot est totalement conçue et fabriquée en France, plus précisément en Normandie. La conception mécanique est réalisée à Caen [14], le développement digital à Rouen [76] et la fabrication à Dieppe [76]", déclare Benoit Paget, CEO de Green Big. Green Big vise l'installation de plus de 300 unités en 2019.