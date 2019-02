Pascal Décary rejoint Keolis (Paris, 75) en tant que directeur des achats et de la transformation. Il intègre à ce titre le comité de direction et reporte à Asma Aïdi, directrice exécutive groupe performance industrielle et transformation, membre du comité exécutif. Pascal Décary aura pour mission principale d’accélérer la contribution des achats aux résultats de Keolis, en s’appuyant sur les leviers de la transformation du groupe.