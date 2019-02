Le Groupe ADP (Tremblay-en-France, 93) et la société André Chenue (filiale du groupe Horus Finance ; Paris, 75), spécialiste de l'emballage, la manutention et le transport d'œuvre d'Art, ont posé la première pierre du Centre de Conservation d’œuvres d’art de l’Aéroport Paris-Le Bourget (93), d'une superficie de 24.000m². La livraison de la première phase est prévue pour l’été 2019. Avec cette implantation, le site de l'aéroport du Bourget sera le premier en France conçu pour la conservation, la protection et la logistique des œuvres d’art au service des musées et des grandes collections privées. Avant même sa construction, ce bâtiment a déjà été retenu par d’importants clients recherchant un accès logistique facilité, un stockage aux standards muséaux et des services de désinfestation, de régie, d’emballage et de transport dédiés aux œuvres d’art.