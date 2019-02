A l'occasion de la visite officielle du Président de la République française Emmanuel Macron, le groupe industriel MND (375 personnes ; CA au 31 mars 2018 : 88M€ ; Sainte-Hélène-du-Lac, 73), spécialiste du transport par câble, et le groupe Elsewedy Electric (près de 14.000 employés), acteur majeur de projets d'infrastructure en Egypte, ont officialisé la création d'un consortium franco-égyptien afin de développer le transport par câble urbain et touristique en Egypte. L'objectif du groupement est de devenir un acteur majeur en Egypte pour le développement du transport par câble. Le consortium accompagne d'ores et déjà les autorités locales dans l'identification et l'étude de plusieurs projets. Les deux groupes étudient également la possibilité de créer dans le pays un site dédié à l'assemblage et à la maintenance.