Mérieux NutriSciences (Cergy, 95), acteur mondial de la sécurité et de la qualité alimentaire, devient actionnaire minoritaire de Crystalchain (Clamart, 92), fournisseur français de solutions de blockchain permettant d’assurer la traçabilité dans l'industrie alimentaire. Mérieux NutriSciences investit à hauteur de 14% du capital de Crystalchain. Les deux sociétés travailleront ensemble, notamment en partageant leurs connaissances techniques et commerciales, afin d'aider les clients à mieux relever leurs défis liés à la traçabilité. Cette collaboration vise à répondre aux principales préoccupations des acteurs de l'agroalimentaire : origine des produits, réactivité en cas d'alerte, authenticité des produits, gestion des fournisseurs, etc. Dans le cadre de ce partenariat et grâce à son investissement, Mérieux NutriSciences siègera au Conseil d'Administration de Crystalchain.