Tracktor (Neuilly-sur-Seine, 92), 1ère plateforme en ligne de location de matériel de BTP et d’engins de chantier, lève 3M€ auprès de ses investisseurs historiques, Kerala Ventures et BTP Capital Investissement, et d'autres investisseurs. Cette opération va permettre à la société d’accélérer son développement et de doubler ses effectifs dans les prochains mois. La startup souhaite renforcer son offre avec un outil de gestion qui permet aux entreprises de mieux gérer les besoins en location, d’être connectés à l’offre de manière plus rapide et plus intelligente. Et aux loueurs d’avoir une gestion de flotte optimale et une meilleure expérience client optimisée. En parallèle, la société veut renforcer sa position en France, notamment en accroissant sa présence en province, où la plateforme se déploie depuis quelques mois, et en lançant le service dans de nouveaux pays dès 2020. D’ici 5 ans, Tracktor se fixe pour objectif d’être opérationnel dans les plus grands pays d’Europe et de générer 500M€ de volume d’affaires auprès de ses partenaires.