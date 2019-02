Le groupe LPF, producteur de pièces et sous-ensembles mécaniques aéronautiques basé à Blagnac (31 - 90M€ de CA 2018), réorganise son actionnariat autour d'Ace Management (partenaire historique depuis 2011) en invitant GSO Capital au tour de table. La levée de fonds a été finalisée à 14M€, dont 8M€ de fonds propres et 6M€ de financement structuré souscrit auprès de La Banque Postale Asset Management et de la Caisse d'Épargne de Midi-Pyrénées. "Cette levée de fonds se situe dans un contexte de forte croissance du groupe, dont le CA a doublé par croissance organique entre 2011 et 2018", affirme Thomas Corbel, président de LPF.