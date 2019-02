L'équipementier Daher a ouvert une nouvelle base de support client TBM à l'aérodrome de Toussus-le-Noble (78) afin de desservir l'Ile-de-France. Filiale du principal centre de services TBM de l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, cette base opérationnelle comprend un atelier et des bureaux. Elle est destinée à effectuer de la maintenance et assurera la prise en mains et le service client au cours des heures d'ouverture de l'aéroport. Elle est placée sous la responsabilité d’Hugo Delpi, responsable du centre de maintenance TBM de Daher à Tarbes.