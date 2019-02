Le chantier du nouveau Campus d’AgroParisTech-Inra à Paris-Saclay a démarré sur le quartier de l’École polytechnique, à Palaiseau (91). Ce nouveau campus d’environ 65.000 m² rassemblera près de 3.500 étudiants, enseignants-chercheurs et salariés d’AgroParisTech et de l’Inra (Institut national de la recherche agronomique) à Paris-Saclay. Il s'agira de réunir au sein d’un même ensemble d’une part, toutes les activités d’enseignement, de formation et de recherche d’AgroParisTech en Ile de France, et, d’autre part, des laboratoires de l’Inra, actuellement implantés sur plusieurs sites en Ile-de-France. Le futur campus ouvrira ses portes à la rentrée universitaire de septembre 2021. Le site prend place à proximité d'EDF Lab, du site Nano-INNOV, ou encore du futur Incubateur-pépinière-hôtel d’entreprise (IPHE) qui ouvrira ses portes en 2020.